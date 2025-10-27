В США предложили остановить поставки современного оружия Украине

Президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия на Украину, сообщает The American Thinker.

В публикации отмечается, что элементарного отказа от передачи Киеву ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его и НАТО смириться с реальностью, пишет РИА Новости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Tomahawk может принять только Вашингтон, НАТО не имеет полномочий в этом вопросе.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине. Газета Financial Times отмечала, что решение Трампа по Tomahawk для Киева теперь, скорее всего, будет отсрочено.