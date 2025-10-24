Рютте заявил, что НАТО не имеет полномочий в решении передать Киеву Tomahawk

Решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Tomahawk может принять только Вашингтон, НАТО не имеет полномочий в этом вопросе, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны - члены НАТО", - приводит его слова ТАСС. Рютте подчеркнул, что НАТО не может на это повлиять.

Он не дал ответа на вопрос, считает ли он такой исход возможным, и когда это может случиться.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине. Отмечается, что решение Трампа по Tomahawk для Киева теперь, скорее всего, будет отсрочено.