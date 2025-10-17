СМИ: Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине

Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву", - говорится в публикации.

Отмечается, что решение Трампа по Tomahawk для Киева теперь, скорее всего, будет отсрочено до возможного саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии.