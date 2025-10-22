После кражи в Лувре во Франции был ограблен еще один музей

Музей "Дом просвещения Дени Дидро" во Франции был ограблен в ночь после кражи в Лувре.

Воры разбили витрину экспозиции и забрали часть экспонатов: золотые и серебряные монеты, которые были обнаружены во время строительных работ в одном из зданий города.

При этом система безопасности музея работает исправно: правоохранители смогли получить кадры камер видеонаблюдения. Сигнализация также исправна, передает РИА Новости.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.