В фестиваль ГТО в Астраханской области приняли участие 400 студентов

Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 400 студентов ссузов Астраханской области в возрасте от 14 до 24 лет. Они показали отличный уровень спортивной подготовки. На сегодняшний день около 8000 тысяч астраханцев имеют знак отличия ГТО.

Сдача нормативов играет важную роль для молодежи, особенно для будущих защитников Отечества. В регионе этому уделяется пристальное внимание – в школах и физкультурно-оздоровительных комплексах, построенных в рамках национальных проектов, регулярно проводятся уроки, соревнования и иные форматы активности в рамках ГТО.





На днях финалист региональной программы «Победоносец», ветеран СВО Алексей Сикорский, который сейчас проходит стажировку в министерстве физической культуры и спорта Астраханской области, стал почетным гостем на мероприятии ГТО для старшеклассников в одной из школ города.

После службы на территории специальной военной операции Алексей Сикорский посвятил себя воспитанию молодого поколения защитников Отечества. С ноября 2023 года он работает офицером-воспитателем в казачьем кадетском корпусе имени атамана И.А. Бирюкова, где преподает начальную военную подготовку и основы безопасности жизнедеятельности.