Сенаторы побывали в Югре в преддверии дней округа в Совфеде

В Ханты-Мансийске готовятся к дням Югры в Совете Федерации. Одним из мероприятий стало выездное совещание профильного комитета верхней палаты российского парламента. Сенаторы посетили аэропорт Ханты-Мансийска, наёмный дом и школу в Нижневартовске. О деталях визита читайте в материале Накануне.RU.

В Югру прилетали председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, первый заместитель председателя комитета Владимир Городецкий, сенатор, представитель округа Александр Новьюхов. Их сопровождали губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель окружной думы Борис Хохряков, представители органов государственной власти.

Губернатор Руслан Кухарук в своём telegram-канале отметил, что на рабочей встрече с сенаторами темой разговора стала подготовка к дням Югры в Совете Федерации, которые пройдут в первой половине ноября. В это время поднимут важные для региона вопросы и разработают правовые и управленческие решения.

После гости посетили различные объекты. Гости осмотрели международные аэропорты Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Идёт разработка проектно-сметной документации по модернизации двух стратегических объектов. Также сенаторы побывали в средней школе №6 в Нижневартовске. В здании 1973 года учатся 871 школьник. По заключению экспертной комиссии, зданию необходим капитальный ремонт. Поддержка Совета Федерации позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития Югры.

"Во время дней Югры в Совете Федерации мы планируем рассмотреть вопросы развития региона на семи комитетах Совфеда. Это ставит задачу подготовки качественных материалов, наличия проектной документации. Большая подготовка к дням Югры началась несколько месяцев назад", - сказал Руслан Кухарук, подводя итоги визита федеральных гостей.

Сенатор Андрей Шевченко сообщил в своём telegram-канале, что во время поездки отдельное внимание уделено вопросам строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов, в том числе развитию образовательной инфраструктуры. Состоялась презентация проекта "Университетский корпус", реализуемого в составе инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" в Сургуте. Такие проекты играют ключевую роль в формировании кадрового потенциала регионов Севера и создают новые возможности для развития науки, образования и высоких технологий, считает сенатор.

"Команда округа очень сильная, подготовленная. Нам понравилось, что она погружена во все вопросы. За последний год в округе многое изменилось: и дороги строят, и благоустраивают. В целом, эта молодая, динамичная, сильная команда работает эффективно. По результатам поездки мы будем предлагать соответствующие вопросы к рассмотрению на профильных комитетах Совета Федерации в рамках дней субъекта РФ и для включения их в итоговый документ дней – постановление Совета Федерации", - сказал сенатор Андрей Шевченко после окончания визита в Югру.

Дни Югры проходят в Совете Федерации регулярно. Их повестка разнится год от года. Ранее, когда округ впервые вошёл в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди регионов России, в Совфеде звучала информация о том, в чём заключается на практике "принцип равных возможностей", который провозглашён в регионе. Был сделан акцент на том, что на фоне общей экономической нестабильности Югра открыта, в первую очередь, для активных людей, склонных к переменам в своей жизни.

Также округ представляет свои достижения и на других крупных федеральных площадках. Ранее событием в этом ряду стало представление достижений округа на выставке-форуме "Россия". Сначала там прошёл региональный день. Презентацию достижений Ханты-Мансийского автономного округа, которая состоялась в "Зале культурных проектов" павильона №75, посетили многие высокопоставленные гости. Тогдашняя глава автономии, а ныне – сенатор Наталья Комарова отметила, что главное богатство округа – люди. Именно им Югра обязана своими экономическими достижениями. Потом также на полях "России" состоялись дни Урало-Сибирского макрорегиона, на которых также представлены достижения Югры.

Югра – основной нефтегазовый регион России: в округе добывают 40% российской и 5% мировой нефти. Важным для региона является профессиональный праздник нефтяников – День работника нефтяной и газовой промышленности. Каждый год его отмечают в первое воскресенье сентября. В этом году он выпал на 7-е сентября. В этом году торжественные мероприятия, посвящённые Дню работников нефтяной и газовой промышленности, приурочены к добыче 13-миллиардной тонны нефти в Югре, 65-летию открытия Шаимской нефти и 60-летию открытия Самотлорского месторождения.