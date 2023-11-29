29 Ноября 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Югра представила свои достижения на выставке-форуме "Россия"

На выставке-форуме "Россия", которая проходит в павильонах Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, состоялся день Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Начался он презентацией достижений автономии, продолжился пресс-конференцией губернатора Натальи Комаровой, свадьбой по хантыйским обычаям и другими мероприятиями, а завершился масштабным мультимедийно-иммерсивным шоу "Магия Края: Путешествие по Югре". Подробнее – материале Накануне.RU.

О ВДНХ и "России"

Выставка достижений народного хозяйства – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Открыт 1 августа 1939 г. Сегодня ВДНХ – уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. Именно на его территории можно увидеть выдающиеся архитектурные шедевры, которые вместе представляют собой памятник советской эпохе и образец господствующих в разное время стилей. С 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 г. на полях ВДНХ проходит выставка-форум "Россия" – важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В одном из павильонов комплекса, 75-ом, расположился стенд Югры, там же прошли почти все мероприятия Дня автономии.

Стенд ХМАО на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

"Югра и Ямал – энергетическое сердце России"

Презентацию достижений Ханты-Мансийского автономного округа, которая состоялась в "Зале культурных проектов" павильона №75, посетили многие высокопоставленные гости. Открыл торжество уральский полпред Владимир Якушев. Он напомнил, что Югра, входя в УрФО, находится в Сибири.

"Югра и Ямал – энергетическое сердце нашей страны", - сказал Якушев.

Владимир Якушев на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Богатства округов не стали бы служить людям, если бы не работа тех, кто взял эти богатства и подарил людям, сказал Якушев. По словам руководителя автономии Натальи Комаровой, главное богатство округа – люди. Именно им Югра обязана своими экономическими достижениями: за пять лет в округе появились 14 новых месторождений (120 млн т нефти), каждая 20-ая тонна нефти, добытая в мире, - дело рук югорчан. Добыча нефти невозможна и без научных разработок в отрасли. Во время презентации достижений региона губернатор уточнила, что по поручению президента России Владимира Путина в Югре создается научно-технологический центр "Юнити Парк" для "разработки технологий, способствующих освоению Арктики и независимости нефтегазовой отрасли от зарубежных поставщиков". В рамках реализации этого федерального проекта будет создано порядка 5,6 тыс. рабочих мест, в том числе 1,6 тыс. – высокотехнологичных. Развитие науки поможет и в добыче запасов нефти, в том числе трудноизвлекаемых. Начались геологоразведочные работы – поиск новых залежей "черного золота". Результат можно будет оценить в 2025 г.

"Предположительно, 11,5 млрд т нефти – то, что с хорошей степенью вероятности доказано. Треть из них – трудноизвлекаемые. Мы рассчитываем на снижение стоимости добычи тонны нефти с 36 до 8 тыс. руб.", - сказала Комарова.

Наталья Комарова на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Поэтому символично, что День Югры на ВДНХ вместе с губернатором открыли югорские школьники и студенты, отличившиеся в региональных и федеральных олимпиадах, в научных конференциях и конкурсах профмастерства. Они – амбассадоры региона, продолжатели традиций. Например, ученик гимназии Салманова в Сургуте Глеб Равков и Кристина Гонцовская стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена" и в награду получили возможность совершить на борту атомного ледокола "50 лет Победы" путешествие на Северный Полюс. Там они провели научные исследования. Тех, кто занимается исследованиями и наукой, ждет почет и успех. Без ученых появления новых технологии затруднительно. Поэтому такое внимание президент России Владимир Путин и губернатор Югры Наталья Комарова уделяют поддержке науки и молодых ученых.

Наталья Комарова на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Югра – один из регионов-лидеров по качеству жизни

Развитие промышленности региона идет не только через науку – создана особая экономическая зона "Нягань". Ее территория предназначена для размещения новых производственных мощностей в сферах обрабатывающей и химической промышленности, производства оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли, деревообработки, логистики, иных отраслях. Важное преимущество развития новых инвестиционных проектов на территории Югры – возможность кооперации с крупными игроками нефтегазовой отрасли и включения в их технологические цепочки. Все это повлияет на развитие экономики округа. Югра входит в топ-5 регионов России по качеству жизни. Занимает третье место по качеству оказания медицинских услуг. Населению доступна высокотехнологичная медицинская помощь, включая трансплантацию органов, работают 17 специализированных медцентров. В 2024 г. планируется рост инвестиций в основной капитал на 5%.

"Проект бюджета, включающий и этот показатель, направлен в думу Югры", - сказала Комарова, уточнив, что деньги идут на социальные направления.

Одним из таких направлений работы является поддержка жителей новых регионов. Комарова во время работы на выставке-форуме посетила в компании Якушева стенд ДНР. Ханты-Мансийский автономный округ является регионом-шефом Макеевки. Глава города Владислав Ключаров поблагодарил Наталью Комарову за помощь в восстановлении города и подарил кованную розу – символ стенда Донецкой Народной Республики. Роза изготовлена вручную донецкими мастерами, выполнена из металла настоящих боевых снарядов с полей сражений.

Наталья Комарова на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Параллельная программа Дня Югры

Помимо деловой программы, на которой обсуждали развитие нефтедобычи и другие важные для развития региона темы, состоялись события программы культурной. Одним из них стала театрализованная постановка, демонстрирующая торжественное бракосочетание влюбленной пары из деревни Русскинская Сургутского района. Постановка прошла с соблюдением всех особенностей брачного обряда ханты и манси – коренных малочисленных народов Севера.

Стенд ХМАО на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Эксперт площадки Анна Хрястунова, координатор Сообщества инклюзивного бизнеса из Вологодской области, отметила, что: "Тема инвестиций в человека и человеческий капитал сейчас актуальна, как никогда, и важно, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра поднимает эту проблематику, а на федеральном уровне это поддерживается. Для эффективности повышения качества жизни предложу две меры. Во-первых, необходим проработанный инновационный подход в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, такой, как развитие предпринимательских инициатив среди людей с ограниченными возможностями. Сейчас по примерным подсчетам таких предпринимателей 500 тыс. Нужно разрабатывать программы поддержки этой категории предпринимателей на региональном и государственном уровнях, это принесет экономическую пользу – люди будут содействовать трудоустройству таких же, как они, и увеличит процент социально активных людей с ограниченными возможностями здоровья, приносящих пользу и экономике, и обществу в целом. Во-вторых, проблема доступности жилья для таких людей все еще в нашем веке стоит остро и актуально, для многих из них выход из дома просто невозможен – здесь предлагаю включить в программу "Доступная среда" обеспечение доступности жилья для людей с ограниченными возможностями с применением инновационных технологий "Умный дом", чтобы такие люди смогли жить максимально независимо, насколько это возможно, тиражируя лучшую практику Югры по решению данной задачи".

Теги: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ВДНХ, форум-выставка "Россия"


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