Цифрового консультанта для помощи детям-сиротам и потенциальным родителям представили на полях форума "Инфотех"

Цифрового консультанта для помощи детям-сиротам, приёмным и потенциальным родителям представили на полях форума "Инфотех". Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, аватара разработали тюменские специалисты.

Проект представили вице-премьеру России Дмитрию Григоренко. Прототипом для цифрового консультанта стала реальная девушка из Тюмени, выросшая в детском доме, усыновленная, а сегодня — специалист управления опеки. Ее путь вдохновил разработчиков: аватар говорит с пользователями ее голосом, придерживается ее биографии и профессиональной позиции.

"Это не просто технология — это история о доверии, человечности и новых возможностях поддержки детей и родителей", - отметили авторы проекта.

Разработку аватара реализовали "ОКАС" и департамент информатизации Тюменской области.

Все внутреннее наполнение — сценарии, консультационные блоки и профессиональные модули — подготовлены центром "Семья" и департаментом социального развития Тюменской области. Это совместный проект, в котором технологии и человеческий опыт объединились ради одной цели — сделать систему опеки ближе и понятнее каждому. Команда продолжает развивать компетенции цифрового консультанта.

Аватар уже умеет консультировать детей и подростков. Он доступен на телефоне и компьютере, а управление максимально простое.