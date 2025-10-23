Путин заявил, что уменьшение количества нефти на мировом рынке приведет к росту цен

За резким уменьшением количества нефти на мировом рынке последует и рост цен. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что введенные США санкции против страны не могут оказать давление ни на Россию, ни на ее народ.

"Это, конечно, попытка оказать давление на Россию, но ни одна уважающая себя страна и уважающий себя народ никогда и ничего не решают под давлением. Безусловно, Россия имеет привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", - сказал глава государства.

Он также отметил, что не видит ничего нового в последних санкциях, так как введенных Трампом еще в свой первый президентский срок ограничений было больше, чем на тот момент вводилось в отношении РФ.

Напомним, что 22 октября американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций, которые затрагивают "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры. На прошлой неделе власти Великобритании также ввели санкции против компаний. После этого акции "Лукойла" и "Роснефти" резко подешевели более чем на 4%.