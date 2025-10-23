В Югре ужесточили приговор за избитых полицейских

Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пересмотрел приговор по делу о применении насилия к представителям власти, ужесточив наказание двум подросткам. Апелляционная инстанция признала совершение преступления группой лиц отягчающим обстоятельством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

22 октября 2025 года суд рассмотрел апелляционное представление на приговор Нефтеюганского районного суда от 22 сентября. В результате Колесникову М.А. 2007 года рождения усилено наказание до 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев. Его несовершеннолетнему соучастнику 2008 года рождения назначено 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

На осужденных возложены обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, являться на регистрацию в установленные сроки, не менять место жительства и учебы без уведомления контролирующего органа. Контроль за поведением осужденных осуществляет уголовно-исполнительная инспекция по месту их жительства.

Суд разъяснил, что в случае нарушения общественного порядка, привлечения к административной ответственности или неисполнения возложенных обязанностей, условное осуждение может быть отменено с реальным отбыванием назначенного срока.

Отметим, что ранее сообщалось, что нападение на полицейских якобы совершили мигранты, когда правоохранители хотели проверить у них документы. Фигуранты отделались штрафами. Информация о слишком мягком приговоре вызвала общественный резонанс.