В Госдуме возмущены слишком гуманным решением суда в отношении мигрантов, избивших полицейских в Нефтеюганске

Скандал с "ценными специалистами", избившими полицейских в Нефтеюганске и отделавшимися штрафами в 25 и 30 тыс. руб., вышел на федеральный уровень. Ситуацией заинтересовались в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Госдумы Сергей Миронов на своей странице в Telegram-канале опубликовал обращение к Генпрокурору России Александру Гуцану с призывом провести проверку по данному факту с подписями других депутатов.

"Сразу после приговора я говорил, что дело должно быть пересмотрено. Теперь мы официально требуем вмешательства Генпрокуратуры РФ. Под письмом подписались все депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Очень надеюсь, что будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. И преступники в итоге получат реальное наказание, а не индульгенцию на беспредел", - заявил Миронов.

Нападение на полицейских было совершено летом текущего года. Сообщалось, что причиной агрессии со стороны мигрантов стала попытка сотрудников полиции проверить документы и правомерность нахождения иностранцев в России.