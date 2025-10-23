Сергей Рукшин призвал освободить детей от ненужных курсов в школе

Предложение ввести в школах 12-летнее обучение сделано человеком, который не владеет вопросами организации учебного процесса. Так прокомментировал инициативу академика Российской академии образования Владислава Гриба народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов, член СПЧ Сергей Рукшин.

Самый главный вопрос - это не сколько лет учить, а как и чему, подчеркивает знаменитый педагог. А сейчас с этим как раз проблема. Детей учат не тому, что надо, и не так, как надо. И ЕГЭ эту тенденцию только усилил.

"Ситуация с ЕГЭ дала свободу не учить и не учиться по тем предметам, по которым не сдают экзамен. Эта плесень разъедает систему школьного образования, ее нужно убрать. Необходимо разгрузить детей от ненужных курсов и предметов, четко очертить фундаментальное ядро программы, которое не меняется и которое должны знать все", - сказал Сергей Рукшин.

Он также отмечает, что большой проблемой является отсутствие аттестаций в школе и переводных экзаменов. В результате знания детей почти никак не контролируются, а на выходе получается очень низкий уровень знаний выпускников.

Депутат Госдумы "знаток" Анатолий Вассерман уверен, что если разгрузить школьную программу и исключить из нее ненужные предметы, то можно уложиться и в 10 классов, причем без всякой перегрузки школьников, о которой в последнее время заговорили особенно громко. Такого же мнения придерживается глава СПЧ Валерий Фадеев.