В Челябинске задержан наркосбытчик с метадоном

В Челябинской области задержан подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По словам сотрудников полиции, фигурантом оказался 37-летний местный житель Калининского района Челябинска.

В ходе досмотра у него было изъято 70 свертков с наркотическим средством "метадон". По месту проживания задержанного также были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и банковские карты, предназначенные для распространения запрещенных веществ.

Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в составе группы лиц. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания до суда.