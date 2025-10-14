На вечеринке в Байкальске, где погибли подростки, принимали наркотики

Подростки, которые находились на вечеринке в Байкальске, употребляли наркотики. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Экспертиза показала, что дети употребляли наркотики, что могло спровоцировать агрессивное поведение одного из них", - написал Кобзев в своем канале в Max.

Напомним, в мае в Иркутской области подросток напал на однокашников и убил четырех из них, еще четыре человека госпитализированы. Трагедия произошла в Байкальске, в одном из частных домов СНТ "Горный Байкал". Группа подростков в возрасте 13-17 лет отмечала день рождения. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что вечеринка проводилась с разрешения родителей. В какой-то момент 17-летний молодой человек напал на присутствовавших с ножом. Сам он также погиб, устроив пожар в доме. Местные власти заявили, что подростки употребляли алкоголь. В Иркутской области был объявлен траур в связи с массовой гибелью детей.