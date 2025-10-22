Депутаты поддержали кандидатуру Кузнецова на пост главы МУГИСО

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали кандидатуру Алексея Кузнецова на пост заместителя губернатора – министра по управлению госимуществом региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, кандидатуру Кузнецова предложил глава Среднего Урала Денис Паслер. Вопрос рассматривался сегодня, 22 октября, на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В итоге комитет рекомендовал Законодательному собранию дать согласие на назначение Алексея Кузнецова на пост заместителя губернатора – главы МУГИСО. Ожидается, что решение о его назначении будет принято 28 октября на заседании регионального парламента.

Напомним, что накануне депутаты поддержали кандидатуру Татьяны Титовой на должность уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.