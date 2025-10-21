Свердловские депутаты поддержали кандидатуру Татьяны Титовой на пост детского омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали кандидатуру Татьяны Титовой на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, сегодня кандидатуру Титовой, представленную губернатором на пост областного детского омбудсмена, согласовали депутаты профильных комитетов – по вопросам законодательства и общественной безопасности и по социальной политике.

"Решение о назначении будет принято на заседании Законодательного собрания Свердловской области 28 октября", - пояснила спикер парламента Людмила Бабушкина.

Сейчас Татьяна Титова является доцентом кафедры международного права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф Яковлева. В 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. Титова является автором более 10 научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и правам человека.

Напомним, что пост уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области много лет занимал Игорь Мороков. Ранее к омбудсмену не раз возникали вопросы у депутатов по поводу его докладов.