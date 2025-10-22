Суд арестовал музыканта за исполнение песен артистов-иноагентов в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд отправил под арест уличного музыканта Евгения Михайлова, также известного как "Женька Радость".

Накануне Михайлова забрали в полицию из-за исполнения песен артистов-иноагентов – рэпера Noize MC* и певицы Монеточки*. Он играл их 19 октября в центре Екатеринбурга в поддержку певицы Дианы Логиновой (Наоко) и участников группы Stoptime. Позже стало известно, что на музыканта составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России и его ждет суд.

Решение было вынесено сегодня, 22 октября. Как сообщили Накануне.RU в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, Евгений Михайлов признан виновным по статьям КоАП РФ о мелком хулиганстве и дискредитации ВС РФ. В суде уточнили, что в первом случае Михайлов выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, а во втором публично исполнял "словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ".

За это ему назначено 14 суток административного ареста. Постановление пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано в Свердловский областной суд.

*внесены в реестр иностранных агентов