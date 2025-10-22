22 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Женьку Радость" будут судить по статье о дискредитации ВС РФ за песни в центре Екатеринбурга

На Евгения Михайлова, известного как "Женька Радость", составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3. КоАП РФ).

"Суд еще не прошел, неизвестно, сколько еще ждать до него. На Женю составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ, посвященной дискредитации ВС РФ (из-за песни Монеточки* "Ты солдат"). Также неизвестно то, когда Женю освободят. По-прежнему ждем. Обо всех возможных новостях будем сообщать", - написало доверенное лицо Евгения в его Telegram-канале.

Как передает "Ъ-Урал", информацию о статье подтвердил и его адвокат Федор Акчермышев.

Напомним, что уличного музыканта забрали в полицию из-за исполнения песен артистов-иноагентов – рэпера Noize MC* и певицы Монеточки*. Его задержали после того, как днем 19 октября музыкант выступил в центре Екатеринбурга в поддержку певицы Дианы Логиновой (Наоко) и участников группы Stoptime. Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал участников группы после исполнения в центре города песни Noize MC*.

*внесены в реестр иностранных агентов

Теги: Екатеринбург, Женька Радость, музыкант, иноагенты, песни, дискредитация ВС РФ


