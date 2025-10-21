В Екатеринбурге уличного музыканта задержали за исполнение песен артистов-иноагентов

В Екатеринбурге уличного музыканта забрали в полицию из-за исполнения песен артистов-иноагентов – рэпера Noize MC* и певицы Монеточки*.

Как пишет издание 66.ru со ссылкой на источник, Евгения Михайлова (он же "Женька Радость") задержали после того, как днем 19 октября музыкант выступил в центре Екатеринбурга в поддержку певицы Дианы Логиновой (Наоко) и участников группы Stoptime. Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал участников группы после исполнения в центре города песни Noize MC*.

По данным издания, "Женьку Радость" доставляют в отдел полиции по улице Фрунзе, 76.

Накануне.RU обратилось в управление МВД по Екатеринбургу. В ведомстве воздержались от комментариев по ситуации.

*внесены в реестр иностранных агентов