22 Октября 2025
Армия и ВПК Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев сообщил о первом кадровом назначении финалиста кадровой программы "Герои Оренбуржья"

"Первое кадровое назначение участника нашей региональной программы «Герои Оренбуржья» на работу в госструктуре", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Евгений Солнцев.

Речь идет о назначении заместителем руководителя по социальному сопровождению филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Оренбургской области. Накануне состоялось назначение на эту должность Вячеслава Бутузова.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Губернатор Евгений Солнцев отметил, что Вячеслав Бутузов - участник кадровой программы "Герои Оренбуржья" имеет большой опыт работы в УФСИН.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

На поля СВО он ушел по мобилизации, воевал на передовой. Когда состояние здоровья не позволило больше продолжать выполнение боевых задач, возвратился в родной регион и стал работать социальным координатором в оренбургском филиале фонда «Защитники Отечества».

И после того, как узнал об организации кадровой программы, которую инициировал Евгений Солнцев, Вячеслав Бутузов стал участником проекта.

Вячеслав стал одним из 33 финалистов программы, которые сейчас проходят программу обучения и подготовки и получают управленческие знания.

"Уверен, что у него уже достаточно опыта, чтобы работать в руководящем составе филиала фонда. Он, как никто другой, знает потребности бойцов и их семей, а значит, будет полезен региону и государству. Желаю удачи и в добрый путь!", - пожелал Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, кадровая программа, бутузов, герои оренбуржья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

