В Югре автобус попал в ДТП: погибли два человека
В Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с летальным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.
Сегодня около 07.40 на 867 км автодороги "Тюмень-Ханты-Мансийск", водитель автобуса "Ютонг", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия два человека погибли и пять получили травмы.
В настоящее время работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия