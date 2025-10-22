В Югре автобус попал в ДТП: погибли два человека

В Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с летальным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Сегодня около 07.40 на 867 км автодороги "Тюмень-Ханты-Мансийск", водитель автобуса "Ютонг", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия два человека погибли и пять получили травмы.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия