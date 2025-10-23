Из-за смертельного ДТП с автобусом в Югре возбуждено уголовное дело

По поручению руководителя следственного управления по факту происшествия с пассажирским автобусом в Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома Югры.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшего утром 22 октября 2025 года на автодороге Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. В результате происшествия погибли два человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина, с целью установления обстоятельств произошедшего следственным путем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Следственно-оперативной группой с участием следователя и следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия.