Опрос: большинство жителей Екатеринбурга собирается работать на пенсии

Большинство жителей Екатеринбурга планируют работать после выхода на пенсию. Таковы итоги исследования сервиса SuperJob.

Опрос проводился в уральской столице в октябре нынешнего года. Согласно результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 24% екатеринбуржцев считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. В свою очередь, на государственную пенсию надеются 21% опрошенных.

Личные сбережения рассчитывают использовать 15% респондентов, а о средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, заявили 3%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается – таковых всего 2%.

При этом женщины чаще мужчин рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Мужчины же чаще полагаются на свои личные сбережения и средства из НПФ.

Напомним, что недавно в Совфеде предложили россиянам формировать будущую пенсию уже с 14 лет, устроившись на официальную работу.