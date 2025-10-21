В Совфеде предложили россиянам формировать пенсию с 14 лет

Формирование будущей пенсии граждане РФ могут начать уже с 14 лет, устроившись на официальную работу, заявила член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

По ее словам, школьники и студенты колледжей имеют возможность устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определенных требований. "Это поможет им еще на этапе учебы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать копить пенсионные баллы уже до достижения 18-летнего возраста", - приводит слова Косихиной РИА Новости.

При этом, если подросток совмещает работу с учебой в школе, колледже или училище, его рабочее время должно быть сокращено как минимум вдвое, уточнила сенатор.

Напомним, ранее выяснилось, что нынешней российской молодежи предрекают мизерные пенсии. Пенсия, которую будут получать россияне, вступившие в трудовую деятельность в 2025 году, может оказаться настолько низкой, что не будет покрывать даже базовые расходы, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Причина тому — возможный пересмотр стоимости пенсионных баллов на фоне завершения переходного периода реформы повышения пенсионного возраста. Если власти сейчас заморозят или понизят этот показатель, то каждый новый балл, зарабатываемый пенсионерами, будет стоить меньше предыдущего, а соответственно, и размер пенсионных выплат с годами начнет неуклонно снижаться.