22 Октября 2025
Фото: Reuters / Yves Herman

El País: Украине хватит денег лишь на полгода, ЕС готов на радикальные меры

Украине хватит денег только до апреля 2026 года. Что потом и кто ее будет содержать - неизвестно. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС.
Издание отмечает, что в ЕС понимают, что у Киева хватит средств до конца первого квартала 2026 года. Одновременно страны ЕС действуют в условиях все более ограниченных бюджетов. Все это побудило Еврокомиссию пойти на радикальный шаг - рассмотреть вопрос о разблокировании большей части российских активов, замороженных на территории ЕС. Речь идет о сумме 140 млрд евро. Этих денег Зеленскому хватит еще на несколько лет. Пойти на этот заманчивый для Запада шаг сдеживают только немалые риски. Несколько стран ЕС выступают против такой наглой кражи, которая нанесет непоправимый репутационный удар по ЕС.

Накануне несколько европейских лидеров призвали к остановке военного конфликта по текущей линии фронта и пригрозили использовать российские активы для передачи их Украине. Это будет обсуждаться на заседании Европейского совета 23 октября, а также на встрече "коалиции желающих" в Лондоне 24 октября. Речь идет о так называемом "репарационном кредите" за счет российских активов без их официальной конфискации. Рассматривается вариант через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что Украине могут предоставить почти 140 миллиардов евро беспроцентных кредитов. Фактически же за счет ухищрений Киеву отдадут российские активы. Это предложение вызвало резкий протест Европейского центрального банка, который неоднократно предупреждал, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы, что нанесет большой финансово-экономический удар по ЕС. Однако нужда и желание поддерживать киевский режим, чтобы он воевал против России, могут перевесить. Глава евродипломатии Кая Каллас недавно признала, что ЕС испытывает "колоссальный недостаток средств для финансирования Украины".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что, кроме использования российских активов, других способов профинансировать Украину нет. Европа оказалась перед важной развилкой.

