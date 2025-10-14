ЕС в октябре намерен достичь соглашения об использовании активов РФ

Европейский союз намерен достичь политического соглашения об использовании замороженных активов России для помощи Киеву на встрече лидеров блока в Брюсселе, которая состоится на предстоящей неделе.

Как сообщает Bloomberg, по достижении соглашения Еврокомиссия оперативно приступит к подготовке законодательного предложения, которое позволит начать высвобождение средств уже во втором квартале 2026 года.

Евросоюз все больше убеждается в том, что это единственный реалистичный способ обеспечить устойчивое финансирование Украины на фоне истощения других источников средств, отмечает агентство.

В сентябре стало известно содержание 19-го пакета санкций, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает ЕС ввести в отношении России. Один из основных пунктов – К предлагает использовать российские замороженные активы для обеспечения кредитов Украине. Также предлагается полностью отказаться от российского СПГ, правда, только начиная с 2027 года.