Европа пригрозила использовать все активы России для передачи Украине

Несколько европейских лидеров призвали к остановке военного конфликта по текущей линии фронта и пригрозили использовать все арестованные российские активы для передачи их Украине. Их заявление опубликовано на своих сайтах.

Они требуют остановить боевые действия немедленно, а потом начинать переговоры. Украина же должна занимать "максимально сильную позицию", поэтому страны Европы продолжат усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность. Кроме того, они разрабатывают "меры по использованию заблокированных российских активов, чтобы Украина получила все необходимые ей ресурсы". Вероятно, речь идет о так называемом "репарационном кредите" за счет российских активов без их конфискации. Рассматривается вариант через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС, вместо прямой кражи активов.

Более детально все это будет обсуждаться на заседании Европейского совета 23 октября, а также на встрече "коалиции желающих" в Лондоне 24 октября. При этом в тексте отмечается, что даже после прекращение огня Европа продолжит конфронтацию с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение огня и остановка боевых действий означали бы отказ от устранения первопричин конфликта. Украина останется под руководством нацистского режима, где русский язык будет под запретом. Поэтому данный вариант неприемлем.