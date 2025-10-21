Ущерб от ограбления парижского музея Лувр оценивается в 88 миллионов евро

Ущерб от ограбления парижского музея Лувр оценивается в €88 млн, сообщила во вторник прокурор Парижа Лор Бекко, ссылаясь на директора музея, сообщают РИА Новости.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что выкупил бы украденные из Лувра драгоценности.