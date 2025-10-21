Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра вещи

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что выкупил бы украденные из Лувра драгоценности.

"С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби", - написал Дуров в соцсети Х.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле.

Дуров, напомним, находится под следствием во Франции. Его отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро.