В Екатеринбурге изменили порядок продажи объектов культурного наследия

Сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили изменения в положение, регулирующее порядок продажи ОКН уральской столицы. Этим решением документ привели в соответствие с федеральным законодательством.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, теперь объекты культурного наследия, требующие капитального ремонта, могут быть приватизированы только на конкурсной основе. Ранее эта процедура проходила через аукцион, и здание доставалось участнику, предложившему максимальную цену.

"Продажа объекта через конкурс накладывает на нового владельца определенные требования. Участник конкурса должен не только предложить максимальную цену, но и взять на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия", - пояснили в мэрии.

Там добавили, что на сегодня в городе расположено более 800 ОКН. Из них 180 находятся в муниципальной собственности.

Напомним, недавно в Екатеринбурге собственников исторического дома на Пушкина обязали отремонтировать его через суд.