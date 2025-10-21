Рябков прокомментировал сообщения про якобы отложенную встречу Лаврова и Рубио

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал сообщения западных СМИ про якобы отложенную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали", - сказал Рябков.

"У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", - цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что встреча должна была состояться на этой неделе. Один из источников заявил, что у Лаврова и Рубио были разные ожидания относительно возможного прекращения конфликта на Украине, сообщил CNN представитель Белого дома.

16 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Глава Белого дома указал, что до этого госсекретарь Марко Рубио собирается встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться уже в скором времени, сейчас согласовываются время и место ее проведения.