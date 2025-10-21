Отложена встреча Лаврова и Рубио

Отложена встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. Она должна была состояться на этой неделе.

Не сразу стало ясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Лаврова и Рубио были разные ожидания относительно возможного прекращения конфликта на Украине, сообщил CNN представитель Белого дома.

В сентябре Лавров встретился с Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры продлились меньше часа. На встрече руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил о призыве президента США Дональда Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьёзные шаги, направленные на долговременное урегулирование конфликта на Украине. Собеседники обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок.