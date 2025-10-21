Присяжные признали виновной алтайскую банду, похитившую екатеринбуржца для передачи криптовалюты на 5,8 миллиона

Коллегия присяжных признала виновными четверых жителей Алтайского края, похитивших уральца в Свердловской области для передачи им криптовалюты. Сумма похищенного превышает 5,8 млн рублей.

По версии следствия, житель Алтайского края, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, весной 2023 года узнал, что у некого екатеринбуржца имеются в цифровом виде свыше 500 млн рублей, после чего создал банду, в состав которой вошли Дмитрий Атаманов и Александр Герасимов. Действовали шесть подельников с марта по август 2023 года. Один из них числился в органах следствия, однако его личность пока не установили.

Также в состав банды входили бывший сотрудник ГУ МВД России по Алтайскому краю Вячеслав Силуянов и на тот момент действующий сотрудник полиции – начальник отделения ЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Дмитрий Стороженко. Отмечается, что последний не был осведомлен о совершении преступления в составе банды и наличии у ее участников огнестрельного оружия. При этом, он за взятку в 300 тыс. рублей предоставил из базы данных МВД России всю личную информацию о "цели": его адрес, используемый транспорт, сведения о близких.

Банда обосновалась в арендованных квартирах Верх-Исетского района Екатеринбурга, запаслась оружием и патронами и стала следить за передвижениями потерпевшего. В июле 2023 года в поселке Рудный мужчину похитили, вывезли в лесной массив в Нижне-Исетском лесопарке уральской столицы и удерживали там до тех пор, пока тот не сообщил логин и пароль от своих криптокошельков. После этого банда перевела себе свыше 5,8 млн рублей, 4 млн из которых позже продала постороннему лицу, для придания правомерного вида владения и распоряжения, и распределила между соучастниками.

Однако, уже в августе 2023 года соучастников преступления удалось задержать.

Как ранее рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, обвиняемые, издеваясь над потерпевшим, привязали его к дереву и, покидая место происшествия, требовали в течение часа не совершать активных действий по высвобождению. Когда же мужчина освободился, он сразу направился в полицию, что в результате и привело к ликвидации банды.

Каждому из них, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения:

по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде и в совершаемых ею нападениях);

п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, с применением оружия, из корыстных побуждений, организованной группой);

пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением оружия, организованной группой, в особо крупном размере);

пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в особо крупном размере);

п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида их владению, в крупном размере, организованной группой);

п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере);

п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ(превышение должностных полномочий, из корыстной заинтересованности);

ч. 5 ст. 33, пп. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (пособничество в разбое, в особо крупном размере).

Коллегия присяжных заседателей в составе 8 человек единогласно признала недоказанным вымогательство, а также оправдала Герасимова и Атаманова по статье "разбой". Помимо этого, Атаманов был оправдан по обвинению в участии в банде. По остальным статьям присяжные признали подсудимых виновными.

В пресс-службе судов Свердловской области сообщают, что судебный процесс на этом не закончен. Впереди – обсуждение последствий вердикта со сторонами, вторые прения сторон и последнее слово подсудимых.