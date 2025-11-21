21 Ноября 2025
Происшествия Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО В России Алтайский край
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Суд отправил в колонию банду бывших силовиков из Алтайского края за похищение уральца

В Свердловском областном суде оглашен приговор банде из Алтайского края. В нее входили бывшие силовики.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались Дмитрий Атаманов, Александр Герасимов, Вячеслав Силуянов и Дмитрий Стороженко. Все они признаны виновными в ряде тяжких преступлений.

Как установил суд, весной 2023 года организатор, дело которого выделено в отдельное производство, узнал о крупной сумме в криптовалюте, принадлежащей жителю Екатеринбурга. Для похищения "крипты" и была создана банда.

По версии следствия, ключевую роль сыграл бывший сотрудник полиции Алтайского края Вячеслав Силуянов: через своего знакомого, действующего полицейского Дмитрия Стороженко, он получил служебную информацию о потерпевшем. Затем злоумышленники приехали в Екатеринбург с оружием и долго следили за графиком и маршрутами своей жертвы.

Как показало расследование, в итоге в июле 2023 года в поселке Рудный они похитили уральца, вывезли его в лесопарковую зону и угрозами заставили перевести цифровую валюту на сумму свыше 5,8 млн рублей по курсу на момент преступления. Она поступила на их электронные кошельки, а часть средств была впоследствии обналичена.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В октябре коллегия присяжных в составе 8 человек единогласно признала недоказанным вымогательство, а также оправдала Герасимова и Атаманова по статье "Разбой". Помимо этого, Атаманов был оправдан по обвинению в участии в банде. По остальным статьям присяжные признали фигурантов виновными.

Суд над бандой бывших силовиков из Алтайского края(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Сегодня, 21 ноября, всем участникам банды был постановлен обвинительный приговор:

  • Дмитрий Атаманов получил 7 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год;
  • Александру Герасимову суд назначил 11 лет колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на 1 год 9 месяцев и штраф 500 тысяч рублей;
  • Вячеслав Силуянов осужден к 14 годам "строгача" с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев и штраф в 800 тысяч рублей;
  • Дмитрий Стороженко получил 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штраф 950 тысяч рублей. Кроме этого, он лишен звания "майор полиции" и права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Мнения из сети