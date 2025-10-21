21 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: ГУФССП России по Свердловской области

"Силой забрал ребенка у матери из ресторана": На Урале разыскивают отца, похитившего своего сына

Свердловские приставы разыскивают местного жителя Артема Жиганова, якобы похитившего своего 9-летнего сына Артема у его матери. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по региону.

По решению суда, отец должен был передать ребенка его матери для совместного проживания. В июне судебные приставы заставили отца передать маленького Артема маме, однако в конце августа мужчина силой забрал ребенка у матери из ресторана быстрого питания, после чего скрылся. О местонахождении мальчика и его отца ничего неизвестно.

розыск Артема Жиганова и его сына Артема(2025)|Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В рамках исполнительного производства о передаче ребенка, возбужденного в отношении Артема Жиганова, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск отца и сына. Мужчина в добровольном порядке не исполняет решение суда о передаче ребенка.

Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце можно сообщить в ГУФССП России по Свердловской области следующим телефонам: 8 343 362 28 68 (дежурная часть), 8-922-228 59 57, 8-902- 586 57 87.

Теги: отец, сын, мать, похищение, розыск


