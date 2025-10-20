Астраханские школьники направили средства, вырученные с благотворительной ярмарки, на помощь бойцам СВО

Ежегодную ярмарку «Дары осени» в Кировской СОШ имени Героя Советского Союза П.М. Смирнова в Камызякском районе Астраханской области организовывают ученики и их родители. На прилавках сельскохозяйственная продукция, домашние консервы, выпечка и поделки.

А вырученные средства ребята направляют на добрые дела. В этот раз они приобрели медикаменты для бойцов СВО и ткань для масксетей.

«Покупки передадим нашим волонтерам. Они же плетут защитные средства для фронта», — рассказала директор Кировской школы Марина Храпова.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Региональная единовременная выплата на сегодняшний день — 1,6 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.