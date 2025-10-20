Свердловская сборная по дзюдо подтвердила звание лучших на Fonbet Чемпионате России

В Екатеринбурге завершился Fonbet Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. По итогам соревнований, лучшей в лично-командном зачете себя показала сборная Свердловской области, завоевав 12 медалей, шесть из которых - высшей пробы.

Свой статус чемпионов в личных соревнованиях подтвердили Камила Бадурова, Сабина Гилязова, Карина Ефимова и Валерий Ендовицкий. Золото также взяли Ольга Мухина и Михаил Игольников. Серебро и бронзу завоевали Ксения Задворнова, Аина Моисеева, Абрек Нагучев, Олеся Ткаченко, Яна Полякова и Валентина Штенцова.

"Президентским спортом" на Урале занимаются свыше семи тысяч человек, а 44 свердловчанина входят в состав национальной сборной по этому виду спорта. Уверен, что впереди у уральской школы дзюдо — новые вершины и победы!" — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Также замминистра спорта РФ Игорь Сидоркевич наградил президента Федерации дзюдо Свердловской области Сергея Воробьева.

"Во время чемпионата свердловские дзюдоисты показали упорную борьбу и отличные результаты. Впервые в истории российского дзюдо представители одного региона (а в нашем случае одной спортивной школы —СШОР по самбо и дзюдо) завоевали медали в каждой весовой категории. Такой "рекорд" поставили наши дзюдоистки! А по итогам всех дней соревнований сборная Свердловской области снова подтвердила звание лучшей в лично-командном зачете!" — отметил президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

Напомним, что Чемпионат России по дзюдо проходил в Дворце дзюдо Екатеринбурга с 16 по 19 октября. В эти дни более 500 спортсменов из 63 регионов страны разыграли 14 комплектов наград. Победители же получили приз в виде 11 млн рублей от Федерации дзюдо России и возможность представить страну на Олимпиаде в 2028 году.