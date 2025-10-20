Юлия Барановская остается в больнице после двух перенесенных операций в Салехарде

Телеведущая Юлия Барановская остается в больнице после двух перенесенных полостных операций в Салехарде, сообщает ТАСС со ссылкой на ее агента Петро Шекшеева.

"Пока она остается в больнице. Идет на поправку", - говорится в сообщении.

Напомним, телеведущей стало плохо во время съемок на Ямале. Юлия пожаловалась на боли в области живота. Ее доставили в местную больницу и прооперировали.

По данным канала, недавно 45-летняя ведущая призналась, что делала абдоминопластику по медицинским показаниям, так как у нее разошлись мышцы после третьих родов. Осложнения могли развиться после этой процедуры.