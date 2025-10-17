Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде

Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде, сообщает SHOT.

Телеведущей стало плохо во время съемок на Ямале. Юлия пожаловалась на боли в области живота. Ее доставили в местную больницу, сейчас она находится в отделении хирургии. Сообщается, что Барановскую прооперировали.

По данным канала, недавно 45-летняя ведущая призналась, что делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, так как у нее разошлись мышцы после третьих родов. Осложнения могли развиться после этой процедуры. Сейчас Барановская судится с Андреем Аршавиным — бывший требует снизить сумму алиментов на детей в два раза.