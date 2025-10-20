В Крыму увеличили лимит продажи бензина

Лимит по продаже бензина в Крыму увеличен до 30 литров в сутки на машину. А реализация топлива уже осуществляется на большем количестве заправок. Если недавно их было всего 90, то с сегодняшнего дня - 130. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале Правительства и Министерства топлива и энергетики региона. Все мероприятия по урегулированию ситуации согласованы с федеральными органами власти, подчеркнул Аксенов.

1 октября глава Крыма он заявил об ограничении объема продажи топлива до 20 литров в сутки на машину. Бензин исчез со многих АЗС. Это связано со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Дефицит топлива в Крыму наблюдается с середины августа. О проблемах с бензином сообщалось также в Приморье, на Курилах, в Запорожской и Курской областях. Аксенов призывает набраться терпения.

В России продлят до конца года запрет на экспорт бензина, сообщал ранее вице-премьер Александр Новак.