Новак - об изменении цен на бензин: Они не могут быть стабильны

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на автомобильное топливо в России растут в среднем на уровне инфляции.

"Цены не могут быть стабильны. Иначе они не будут учитывать уровень инфляции", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

"Цены так же растут, как и все другие товары, и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги в среднем на уровне инфляции", - добавил Новак.

Ранее сообщалось, что в России могут установить потолок цен на автозаправочных станциях. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Президент союза Антон Шапарин направил соответствующее письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. По его словам, требуется специальный механизм контроля в условиях, когда власти стали следить за ситуацией со снабжением топливом и его стоимостью на заправках.