Минстрой намерен вынести на "Госуслуги" оплату коммунальных услуг

Минстрой опубликовал законопроект о возможности предоставления платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в электронной форме путем размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и на едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Предоставление платежных документов в электронной форме на ЕПГУ будет считаться такой же доставкой документа потребителю, как и его доставка на бумажном носителе. Правительство определит, как учесть волеизъявление потребителей ЖКУ и организаций ЖКХ при переходе на доставку платежных документов в электронной форме и т.п. Представление электронных платежных документов планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ, говорится в пояснительной записке.



