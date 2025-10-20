Первый замглавы Нефтеюганска арестован по делу о превышении должностных полномочий

В отношении первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется РУФСБ России по Тюменской области.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Гусенков арестован до 4 декабря.