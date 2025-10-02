Минпросвещения расширит набор в колледжи по "упрощёнке"

Министерство просвещения России собирается продлить до 2029 года эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ (выпускной экзамен после 9 класса). Также планируется расширить число участников эксперимента, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В Минпросвещения довольны результатами эксперимента в этом году – он проводился в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. "Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 г. и расширении количества участников этого эксперимента", - цитирует Кравцова ТАСС.

Эксперимент состоит в упрощении получения аттестата об окончании 9 классов. Вместо четырех выпускных экзаменов школьник может сдать только два (русский язык и математика). Для перехода в 10-й класс потребуется набрать минимальные баллы (их устанавливает региональное профильное ведомство). Если даже минимальный балл не набран, выпускник может пойти в местные колледжи и там получить преимущество при поступлении.