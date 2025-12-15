В России с 3 до 12 может вырасти количество регионов с упрощённым ОГЭ

В России могут расширить применение упрощённого поступления в колледжи для девятиклассников, когда те сдают не четыре, а два экзамена. Количество регионов, где будут применять такой опыт, может вырасти до 12.

Начался эксперимент летом 2025 г. с Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. В итоге он признан настолько удачным, что 2 декабря 2025 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий эксперимент на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Во время подготовки документа ко второму чтению, по инициативе Минпросвещения и регионов, правительство предложило присоединить к пилоту ещё четыре субъекта – Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО. То есть всего в эксперименте будет участвовать 12 регионов, пишет "Ъ".

Предполагается, что у девятиклассников в этих регионах будет возможность сдать в рамках ОГЭ только два экзамена и по итогам поступить в техникум или колледж (среднее и среднее профессиональное образование). В Минпросвещения довольны результатами эксперимента в этом году – он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

"Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 г. и расширении количества участников этого эксперимента", - сказал ранее министр просвещения России Сергей Кравцов.