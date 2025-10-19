Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию на встрече Трампа с Зеленским

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла в Белом доме 17 октября, оказывал давление на украинскую делегацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным издания, речь шла о "передаче контроля" России над ДНР. Уиткофф в ходе встречи якобы настаивал на том, что в регионе проживает преимущественно русскоязычное население.

Ранее Трамп дал понять, что не будет передавать Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он заявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Также Трамп объявил о скорой встрече с Путиным, которая состоится в Венгрии.