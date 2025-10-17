Трамп дал понять, что не передаст Зеленскому ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не будет передавать Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп аргументировал это тем, что необходимо сохранять собственные запасы, хотя они и велики. Он уверен, что в Европе тоже хотят положить конец военному конфликту, но не в состоянии это сделать без Трампа. Он должен провести отдельные встречи со сторонами конфликта.

Как пишет Reuters, отказ Трампа от передачи Зеленскому ракет Tomahawk произошел в тот момент, когда Зеленский как раз направлялся в Белый дом, чтобы просить эти самые ракеты. Но довольно мирная тональность Трампа в отношении Москвы снова поставила под сомнение усиление военной поддержки Киева в ближайшем будущем, а также усилила опасения европейцев насчет позиции США, которые могут договориться с Россией.

Как сообщалось, Трамп заявил, что новая встреча с Путиным будет в Будапеште, она пройдет в течение двух недель. Британский дипломат Ян Прауд написал, что Зеленский "будет рыдать" из-за новой встречи Трампа и Путина. А британское издание The Telegraph отмечает, что эта встреча станет болезненным ударом для ЕС.

Показательно, что Зеленского, который накануне прилетел в США на встречу с Трампом, не встретил никто, кроме прибывшего ранее главы его офиса Андрея Ермака. Правда, был еще замечен американский генерал. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский начал свой визит "сильно". Глава Украины был очень оптимистично настроен, ведь на днях Трамп сказал, что "почти решил" дать ракеты Tomahawk, но случился такой конфуз. Зеленский был ошарашен, пишет американский портал Axios.

Бывший аналитик ЦРУ высокого ранга Рэй Макговерн уверен, что "Зеленскому придется проглотить" отказ Трампа по ракетам и он не в силах ничего с этим поделать. А бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин с сожалением констатирует, что "Путин — чрезвычайно изощренный игрок".

"У него есть такая очень серьезная способность — играть очень длинные партии, уничтожать противника постепенно... Теперь он опять выиграл, понимаете?" — сетует Соскин.