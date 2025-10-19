Транспортная прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в аэропорту Оренбурга

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась сегодняшними задержками авиарейсов в аэропорту Оренбурга.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, в воскресенье, 19 октября, в аэропорту Оренбурга вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

"По состоянию на утро 19 октября задержано восемь рейсов на вылет. В целях контроля за соблюдением прав пассажиров в аэропорту организована работа мобильной приемной", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки промышленного объекта Оренбургской области. Частично пострадала инфраструктура газзавода. Вводился режим воздушных ограничений – план "Ковер".