В аэропорту Екатеринбурга два рейса Red Wings перенесли на следующий день

В воскресенье в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны два рейса авиакомпании Red Wings.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсах WZ-2029 в Нижний Новгород и WZ-3045 в Пхукет. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Екатеринбурга.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, рейс в Нижний должен был отправиться сегодня в 21:25, но теперь планируемое время вылета – в 4:45 на следующий день, 20 октября. Что касается рейса в Пхукет, он должен был вылететь сегодня в 22:25. Новое время отправления – 20 октября в 6:35.

Транспортной прокуратурой ведется контроль за оказанием услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Напомним, что недавно в аэропорту Екатеринбурга на 12,5 часов задержали рейс в Анталью.