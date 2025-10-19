Атака БПЛА привела к пожару на газзаводе в Оренбуржье

"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки ещё одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчётами МЧС, ОТП РСЧС идёт ликвидация горения.

Глава региона отметил, что пострадавших среди сотрудников предприятия не, угрозы населённому пункту объект не несёт.

На данный момент режим воздушных ограничений – план «Ковёр» – уже снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме.